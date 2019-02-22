В п’ятницю, 22 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ вийде 2 серії детективного серіалу «Загадка для Анни». Головна актриса Даша Трегубова перевтілилась у слідчу Анну Кірєєву. Жінка здатна розплутати складні загадки, але не може розібратися у власних почуттях. Що цього разу обере героїня детективу — розум чи серце?

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У попередніх серіях слідча Анна Кірєєва не могла знайти відповідь на запитання: з ким їй варто бути? І от нарешті все стало на свої місця: Анна повернулась до свого коханого чоловіка. Тепер сім’я планує власне майбутнє, мріє про дитину та спокій у затишному домі. Але все змінює телефони дзвінок — сталося ще одне вбивство.

Анна розуміє, що у напарника Вадима Терещенка з’являються до неї почуття. Тепер слідча намагається менше спілкуватися з Терещенком. Не дивлячись на професійні обов’язки, детективи починають діяти окремо. Анна не хоче потрапляти Вадиму на очі та всіляко уникає його присутності. Та чи зуміє чоловік повернути прихильність напарниці?

Вже цієї п’ятниці, 22 лютого, випливе багато цікавих подробиць, про які ви дізнаєтеся зовсім скоро у 8, 9 серії в серіалу «Загадка для Анни».

Video: «Загадка для Анни»: що обере Анна Кірєєва — розум чи серце? Загадка для Анни — 8, 9 серія на сайті СТБ вже 22.02.2019. Про що сюжет восьмої та дев'ятої серій фільму Загадка для Анни читайте в анонсі

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