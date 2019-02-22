Ведучий «Страва честі» Юрій Ковриженко: можу приготувати 40 страв з цибулі

Ведучий проекту «Страва честі» Юрій Ковриженко — шеф-кухар зі світовим ім’ям. Ексклюзивно для сайту STB.UA він розповів про незвичайні моменти на зйомках, як пройшов кастинг на проект і яку страву готовий їсти завжди. Читайте докладніше.

Більше на тему: «Страва честі»: дата старту кулінарного тревелу з елементами реаліті на СТБ

Юрію, розкажіть, як ви потрапили в проект?

Це кумедна історія. Мені зателефонували і запропонували пройти кастинг на роль ведучого в новому проекті. На той момент був контракт з рестораном, але вирішив спробувати свої сили. На кастингу сказав, що можу приготувати 40 страв з цибулі, включаючи десерт. Це і стало ключовим моментом, чому мене взяли (сміється. — Прим. ред.).

Ви — шеф-кухар з 10-річним стажем. У подорожі з проектом «Страва честі» чи були страви, які вас здивували?

У кожній програмі було щось дивовижне. Ви знали, що в Україні досі в побуті широко використовують печі та відкритий вогонь? Як жителю міста, мені здавалося, це залишилось у минулому. Але вогонь додає їжі душу. Багато сакральних речей: господині хрестять духовку або піч, перш ніж у ній щось готувати. За межами міста є якась більш духовна близькість до природи і Бога.

А ви перейняли якісь навички від героїнь програми?

Звичайно! Однозначно — способи приготування борщу. Цю страву можу їсти щодня на сніданок, обід і вечерю. Коли готували в одній із програм, відзначив для себе багато нюансів і переніс їх у домашню кухню.

Більше на тему: «Страва честі»: топ-10 цікавих фактів про ведучого Юрія Ковриженка

А яка страва стала для вас відкриттям?

Полтавська галушка. Це щось неймовірне! Ви знали, що вони бувають різні за розміром, з начинками? Якщо для мене це було відкриттям, то для непрофесіоналів — тим паче. Нам буде чим вас здивувати!

Розкажіть про курйозні випадки на зйомках.

Випадково знайшли диких бджіл. А я тут весь в парфумах і ароматах. Бігали лісом від них довго. Тепер знаю, що у мене немає алергії на укус (сміється. — Прим. ред.).

На ваш погляд, яка страва могла б стати кулінарною візитівкою України?

Не можу сказати, що тільки одна. Звичайно, борщ — навіть не обговорюється. Але в кожному регіоні є щось своє. Хочу, щоб Україна стала в гастрономічному плані, як Італія. Адже там немає загальної кухні: те, що їдять на півночі, не їдять на півдні. Було б чудово, якщо в Україні буде градація за регіонами і продуктами. Якщо Полтава, то галушки, а якщо Чернігів — борщ із чорносливом. Не можна приїхати до Києва, з’їсти борщ з варениками і сказати, що пробував українську кухню. Наша кухня дуже різноманітна. Ми спробуємо з проектом показати вам щось нове і незвичайне.

Більше на тему: Юрій Ковриженко: біографія, творчість та всі новини про ведучого

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ