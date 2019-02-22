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MARUV: топ-5 найкращих пісень української співачки

22.02.2019

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV виступила на конкурсі з піснею «Siren song». Зірка впевнена у своїх силах і вже готова йти у фінальний бій за перемогу. Зовсім скоро вона виступить у фіналі Національного відбору! Побажаємо успіху виконавиці та саме зараз прослухаємо топ-5 пісень від MARUV.

Більше на тему: Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2019 від 09.02.2019

 MARUV – «BLACK WATER» 

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MARUV&BOOSIN –  «Drunk Groove»

MARUV – «Focus On Me»

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MARUV – «Star»

MARUV – «LaLaLa»

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