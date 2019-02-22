Україна вже котрий рік поспіль проводить Нацвідбір для Євробачення в прямому ефірі. Як саме проходить підрахунок голосів від глядачів до цього моменту не знав ніхто. І ось, аудитор Олена Волкова, яка безпосередньо займається цим питанням, розповіла все, що залишалося за кадром. Читайте в матеріалі.

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Олена, PwC в Україні четвертий рік поспіль виступає партнером Національного відбору для пісенного конкурсу Євробачення. На екрані телевізорів глядачі бачать одного представника PwC, який виходить на сцену і виносить конверт з результатами голосування глядачів. Що ж залишається за кадром?

Перевірка починається задовго до початку голосування. Ще до відкриття ліній частина нашої команди, яка займається питаннями ІТ, перевіряє правильність налаштувань системи для врахування голосів SMS-голосуванні і «Телепортал». Так, ми перевіряємо, що голоси реєструються тільки згідно з правилами конкурсу та що адміністратори систем не можуть їх змінити. Безпосередньо в процесі голосування відбувається тестування того, як система враховує голоси, які голоси не зараховуються і з якої причини, і перевіряється відповідність алгоритму її роботи правилам проведення конкурсу. Аудитори також стежать за своєчасністю закриття і відкриття ліній голосування, правильністю внесення даних до протоколів голосування або, простими словами, «в конверт», який ви вже бачите на сцені, і, що важливо, за відповідністю результатів голосування тих даних, які виводяться оператором на екран до того, як ви їх побачите.

Багатьох цікавить, чому результати відразу не оголошуються після зупинки ліній для голосування, і що з ними відбувається під час рекламної паузи?

Після закриття ліній для голосування з результатами вже нічого не відбувається. Вони фіксуються на момент закриття ліній для голосування і більше не підлягають змінам. Принаймні, таких випадків не було за весь час нашої участі в проекті.

А чи були випадки, коли ви ідентифікували якийсь сумнівний сплеск голосів?

Таких випадків не було, але слід зазначити, що це те, що ми також відстежуємо. Наші ІТ фахівці перевіряють систему протягом процесу голосування: звіряють кількість голосів і чи отримані вони коректно, чи в повному обсязі передалися з однієї системи в іншу. А ще ми стежимо за динамікою голосування. Також слід зазначити, що після того як лінії голосування вже закриті, масив даних з результатами голосування підлягає ретельному аналізу на предмет ідентифікації «вкидання» голосів і, при виявленні, чи може це вплинути на результат конкурсу.

А суддівські голоси – ви їх теж перевіряєте?

Звичайно! Це одна з найцікавіших процедур. Ми присутні при заповнення суддями їх протоколів, перевіряємо підрахунок результатів суддівського голосування. Якщо в результаті підсумовування голосів всіх суддів кілька учасників отримують однакову кількість голосів, ми просимо суддів переголосувати і визначити того, хто буде вище в рейтингу.

Як ви встигаєте виконати всі ці процедури за такий короткий проміжок часу? У Вас всього-то 15-20 хвилин.

Якби нам 4 роки тому сказали, що це можна зробити за 15-20 хвилин, ми б просто не повірили! У перші роки у нас йшло значно більше часу на перевірку правильності результатів голосування. Нам ставлять складні завдання, плюс з кожним роком ускладнюється процес перевірки голосів (3 роки тому додався «Телепортал»), але ми знаходимо можливість для їх виконання. Ми все більше використовуємо ІT рішення, оптимізуємо процес з кожним ефіром і, звичайно ж, не можна недооцінювати працю цілої команди аудиторів та ІТ фахівців. На проекті у нас працює від 7 до 10 осіб.

А Ви з командою встигаєте проголосувати за улюблених вам учасників?

Ні, ми не беремо участь в голосуванні, залишаємося неупередженими. Компенсуємо це тим, що всім серцем підтримуємо представника від України під час самого міжнародного конкурсу.

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