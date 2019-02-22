Євробачення-2019:всі фіналісти Національного відбору

16 лютого відбулося жеребкування на фінал Національного відбору на Євробачення-2019. Всі учасники отримали свій номер, який визначив порядок їхніх виступів. Нагадуємо, що фінал пройде вже 23 лютого. Хто з учасників боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні – читайте в нашому матеріалі.

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Порядок виступів на артистів на фіналі Нацвідбору-2019 вже визначено. Тому попереду на них чекає жорсткий, але цікавий пісенний бій за можливість представляти Україну в Ізраїлі. 23 лютого, в цю суботу, ми дізнаємось кто саме поїде представляти Україну на Євробаченні-2019:

YUKO – це гурт, що несе в своїй творчості потужний пласт української культури. Кожен альбом колективу отримав високу оцінку критиків та увійшов у топ найкращих українських альбомів року за версією більшості українських ЗМІ. Перемога на Нацвідборі українському гурту потрібна, щоб розширити музичні смаки глядача і зробити свою музику масовою.

Maruv – співачка, автор пісень і саунд-продюсер. Зірка увійшла до списку Національного відбору на Євробачення-2019 після того, як TAYANNA відмовилася від участі в конкурсі. Maruv (Анна Корсун) в 2017 році випустила дебютний альбом «Stories», з якого пісня «Сонце» (заголовна) очолила топ-чарти провідних радіостанцій.

Після випуску кількох кліпів Brunettes Shoot Blondes стали називати інтернет-сенсацією в таких міжнародних медіа, як Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Гурт було засновано на початку 2010 року в Кривому Розі. Музичний колектив має дуже оригінальну назву: «brunettes shoot blondes» в перекладі з англійської означає «брюнетки стріляють у блондинок».

Відомі завдяки унікальним ідеям до відео, які вони самостійно знімають. Вперше широку увагу група отримала після релізу кліпу «Knock Knock», який зібрав понад 100 млн в інтернеті і отримав нагороду за кращу концепцію на Berlin Music Video Awards.

Freedom jazz – це популярный кавер-бэнд, створений в 2008 році. Джаз-бэнд унікальний тим, що складається з 10 професійних дівчат-музикантів: тріо вокалісток, група саксофоністів, трубачка, бас-гітаристка, клавішниця, барабанщиця. Солістами-вокалістками є Анастасія Малега – «наша харизма», як її люблячи називають джазетки, Санні Журба – дівчина пристрасна, імпульсивна і з нестримною енергією та Софія Павличенко, – вона ж сексуальна красуня Sofi.

KAZKA – це музичний гурт з Києва, який грає поп з елементами електро-фольку. Вони вже стали рекордсменами серед вітчизняних артистів в YouTube. Колектив очолив музичні рейтинги в десятку країн. Музикантам кілька разів присуджувалося звання «Прорив року», а з піснею «Плакала» вони отримали статуетку в номінації «Хіт року».

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ANNA MARIA – гурт це дві сестри-близнючки, які давно співають на великій сцені. Вже з раннього віку ANNA MARIA почали давати концерти в багатьох країнах світу, виконуючи пісні двадцятьма мовами, а також стали чемпіонами України з хіп-хопу. Пісня «MY ROAD» була створена саме для Євробачення. І хоч шанувальники творчості ANNA MARIA постійно намагаються знайти в дівчатах відмінності, але ANNA MARIA – це одне ціле.

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