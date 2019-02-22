Хоча Євген Філатов і Джамала не оцінили конкурсну пісню і номер MARUV, але рейтинги говорять самі за себе. Композиція «Siren Song» вже через тиждень після випуску релізу змогла очолити рейтинги iTunes і Google Music. Детальніше про нові досягнення фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019, читайте в матеріалі.

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MARUV (Ганна Корсун) не вважає свій номер відвертим. За її словами, костюм був досить закритим, а решту кожен домислює собі сам. Євген Філатов і Джамала розкритикували виступ співачки, але це не вплинуло на загальну популярність композиції. Всього через тиждень після релізу «Siren Song» очолила рейтинги iTunes і Google Music.

Щодо переглядів виступу скандальної виконавиці, в YouTube вже налічують більше мільйона переглядів. Нагадуємо, що 23 лютого відбудеться фінал Нацвідбору і ми нарешті дізнаємося, хто ж поїде в Ізраїль представляти Україну на Євробаченні-2019.

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