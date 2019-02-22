Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2019 Brunettes Shoot Blondes вважають, що боротьба 23 лютого буде дуже цікавою, адже всі учасники дуже сильні. Головними своїми конкурентами музиканти вважають Freedom Jazz і MARUV. Детальніше читайте в інтерв’ю з фіналістами Нацвідбору-2019.

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Поділіться вашими враженнями від другого півфіналу. Як вважаєте, всі пройшли справедливо? Можливо, у вас були свої фаворити?

Другий півфінал вийшов дуже цікавим – було представлено багато різних жанрів. Дуже шкода, що не пройшли Khayat і Braii. Але у суддів своя думка, і всі конкурсанти гідні фіналу.

Чи будете щось додавати в постановку у фіналі, а потім на самому Євробаченні (в разі перемоги)?

Ми вирішили залишити рояль, це ж ключовий елемент нашого номера. Але ми змістимо деякі акценти за рахунок світла і графіки.

Як взагалі виникла ідея з такою унікальною постановкою?

Ми спочатку кинули виклик самим собі. З’явився образ, концепція, і ми відразу вирішили втілити все. Ми не звикли шукати легких шляхів. Наша команда любить креатив і експерименти, тому беремося за реалізацію будь-яких ідей, якими хочеться поділитися.

Наскільки великі ваші шанси на перемогу?

У цьому фіналі шанси є дійсно у кожного. Ми вважаємо, що конкуруємо на рівні з іншими учасниками.

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Чи є хтось з учасників Нацвідбору, з ким ви могли б зробити щось спільне? Створити творчий тандем?

Було б цікаво спробувати тандем з представниками іншого жанру. Вийшла б якась нова історія, зовсім інший досвід. Не виключено, що це буде з кимось із учасників відбору.

Назвіть позитивні та негативні сторони Нацвідбору.

Дуже класно, що багато молодих артистів мають шанс показати себе. Подобається, що Нацвідбір став майданчиком для абсолютно різних учасників. Шкода, що зараз інших подібних проектів практично немає, тому Нацвідбір стає для багатьох сенсом усього творчого шляху і найважливішою точкою відліку, а це не зовсім правильно.

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