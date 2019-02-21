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В Угорщині дискваліфікували учасника Нацвідбору на Євробачення-2019

21.02.2019

На Нацвідборі на Євробачення в Угорщині виник скандал через фіналіста  Petruska. Його звинуватили у плагіаті та дискваліфікували. Про деталі скандалу читайте у матеріалі.

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Конкурсну пісню фіналіста Нацвідбору в Угорщині  Petruska «Help Me Out of Here» порівняли з треком американського рок-гурту Vampire Weekend «White Sky». Експерти не заперечують, що зараз більшість для створення своїх хітів використовують однакові музичні примочки, через що може здатися, що треки схожі. Але у випадку з композицією угорського виконавця  Petruska музичних збігів було занадто багато.

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У результаті пісня  Petruska «Help Me Out of Here» була визнана плагіатом. Конкурсанта було дискваліфіковано та замінено іншим артистом. Тепер Угорщину на Євробаченні-2019 представлятиме виконавець  Gergő Oláh.

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