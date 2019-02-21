Михайло Присяжнюк присвятив вірш Героям Небесної Сотні
У роковини розстрілу Героїв Небесної Сотні народний адвокат і ведучий проекту «Один за всіх»-13 опублікував авторський вірш. Михайло Присяжнюк поділився в Instagram відео, на якому декламує написані рядки.
Михайло Присяжнюк вже котрий рік продовжує боротися за справедливість та щодня допомагає людям. Незважаючи на щільний графік, він знаходить час на свою сім’ю і написання душевних віршів. У роковини розстрілу на Інститутській ведучий присвятив Героям Небесної Сотні вірш «Сповідь того, хто вижив».
Сповідь того, хто вижив
Я пам’ятаю ті роки,
Де Ви стояли брат за брата…
Ото були чоловіки!!! Герої всі, а не солдати!
Одна мета! Одна на всіх!
Стояли в будь-яку погоду.
Померти молодим не гріх,
Коли ти б’єшся за свободу.
Роки пройшли, мети нема,
А серце зрадою розбито…
У душах холод і пітьма,
Для мрій і віри вхід закрито
І ми живем, як ті вовки,
Яких годують тільки ноги.
Тяжкі думки! Часи тяжкі!
Шляхів нема, лише дороги.
Здається, світ про все забув,
Живе пустими балачками…
Я пам’ятаю, хто там був,
Де смерть ходила поміж Вами!
Брати, я пам’ятаю Вас!
Як Ви, вмирая, шепотіли…
Настане день! Настане час
І буде так, як Ви хотіли!
М. Присяжнюк
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