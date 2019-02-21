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Михайло Присяжнюк присвятив вірш Героям Небесної Сотні

21.02.2019

У роковини розстрілу Героїв Небесної Сотні народний адвокат і ведучий проекту  «Один за всіх»-13 опублікував авторський вірш. Михайло Присяжнюк поділився в Instagram відео, на якому декламує написані рядки.

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Михайло Присяжнюк вже котрий рік продовжує боротися за справедливість та щодня допомагає людям. Незважаючи на щільний графік, він знаходить час на свою сім’ю і написання душевних віршів. У роковини розстрілу на Інститутській ведучий присвятив Героям Небесної Сотні вірш «Сповідь того, хто вижив».


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Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk)

Сповідь того, хто вижив

Я пам’ятаю ті роки,

Де Ви стояли брат за брата…

Ото були чоловіки!!! Герої всі, а не солдати!

Одна мета! Одна на всіх!

Стояли в будь-яку погоду.

Померти молодим не гріх,

Коли ти б’єшся за свободу.

Роки пройшли, мети нема,

А серце зрадою розбито…

У душах холод і пітьма,

Для мрій і віри вхід закрито

І ми живем, як ті вовки,

Яких годують тільки ноги.

Тяжкі думки! Часи тяжкі!

Шляхів нема, лише дороги.

Здається, світ про все забув,

Живе пустими балачками…

Я пам’ятаю, хто там був,

Де смерть ходила поміж Вами!

Брати, я пам’ятаю Вас!

Як Ви, вмирая, шепотіли…

Настане день! Настане час

І буде так, як Ви хотіли!

М. Присяжнюк

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