Фіналісти Національного відбору на Євробачення – учасники гурту KAZKA – визнають, що хвилювання їх іноді дещо підводить. Але музиканти активно працюють над собою та готуються підкорити глядачів своїм виступом 23 лютого. Чи змінить щось KAZKA у своїй постановці та з ким конкуренція для гурту найважча? Читайте в матеріалі.

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За словами фіналістів Національного відбору на Євробачення-2019 KAZKA, для них цей конкурс – один великий яскравий момент. Щодо хвилювання через виступ та критику в їхню сторону, то музиканти розуміють, що повинні працювати над собою зараз: «Нам є над чим працювати та куди вдосконалюватись. Ми розуміємо, що суспільство кожну нашу помилку стане розглядати під мікроскопом. Це нормально, адже здорова критика дає поштовх ставати кращим».

Як ви вважаєте, всі учасники потрапили до фіналу справедливо?

А хто ми такі, щоб сперечатися із думками журі та глядачів? Безумовно, до фіналу потрапили не всі виконавці, які нам сподобалися. Місць всього шість, а переможець один. Але у всіх, кого ми побачили в Нацвідборі цього року, велике музичне майбутнє! Сумнівів немає.

З ким конкурувати зараз буде найцікавіше, чия творчість вам більше до вподоби?

У фіналі зібралися дуже сильні артисти, з кожним цікаво позмагатися. Але передусім ми будемо конкурувати зі своїм хвилюванням. Подивимося, хто кого!

Чи варто нам очікувати змін у вашій постановці?

Глобально ніяких правок у номер вносити ми не збираємося. Завдяки справжньому професіоналу Костянтину Томільченку у нас вийшов саме такий номер, який ми собі уявляли.

У вас є проблеми з хвилюванням, а перед фіналом воно, напевно, взагалі на межі?

На жаль, ми не завжди можемо впоратись із хвилюванням, але ми працюємо над цим. У фіналі хочеться кайфонути від виступу. Розслабитися і насолодитися моментом так, як, можливо, нам не вдалося у півфіналі через сум’яття. Для себе, для глядачів, для всіх тих, хто буде відкритий для нашої музики і нашої творчості.

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Судді розкритикували ваш живий виступ. На ваш погляд, їхня думка об’єктивна?

Нам є до чого прагнути й над чим працювати. Ми не боїмося визнати свої слабкості та недоліки. Наша робота над собою не припиняється. Так було, є і буде. І кожен свій виступ ми, як ніхто інший, розглядаємо під найбільш невигідним кутом, як найсуворіші критики. Чи є у нас до себе питання? Завжди. Адже саме так і працює механізм самовдосконалення.

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