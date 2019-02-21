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Freedom jazz: топ-3 найкращих пісень українського кавер-бенду

21.02.2019

Кавер-бенд Freedom jazz налаштований виключно на перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2019. Джазетки з нетерпінням чекають на прямі ефіри! Вже зовсім скоро, 16 лютого, ми побачимо виступ цих неймовірно талановитих красунь із піснею «Cupidon». А поки насолоджуємося найкращими композиціями від Freedom jazz.

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Freedom-jazz – «Обійми»

Freedom-jazz – «Bye-Bye, Mr. Liar» 

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Freedom-jazz – «Cupidon»

 

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