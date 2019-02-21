Юлія Юріна, вокалістка гурту YUKO поділилася історією про своє життя, яка раніше була покрита таємницею. Як над дівчиною знущалися в сім’ї і що дозволяв собі вітчим – читайте в матеріалі.

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Юлія Юріна, яка з екрану телевізора здається веселою і дуже енергійною, розповіла подробиці зі свого життя, які виявилися далеко не райдужними. У дитинстві дівчина пережила знущання від вітчимів, а в підлітковому віці ще й постійно терпіла глузування від однолітків.

«Це і буллінг, і невдачі в перших відносинах, і абьюз, але найскладніше — бути мимовільним свідком чийогось алкоголізму і жертвою домашнього насильства… Але я б не хотіла тиснути на жалість. Моя історія — привід проговорити важливі проблеми в широкому колі», — поділилася Юлія.

Дівчина розповіла, що вже у віці трьох років на неї перший раз підняв руку чоловік. Тоді вона вперше потрапила в сім’ю до маминого «нареченого», де дітям були взагалі не раді. Його сім’я відрізнялася консервативними поглядами, де перечити чоловікові було табу. Тому вітчим запросто піднімав руку на маленьку дівчинку, а решта закривали на це очі.

«У нього було специфічне ставлення до мене — він бив мене з будь-якого приводу, і навіть без приводу. Мене могли замкнути в кімнаті на весь день і погрожувати тим, що викинуть нас з матір’ю з дому на мороз, жбурляли мене об стіни і шафи. Один з найяскравіших спогадів — залякування пістолетом, який направляли в мою сторону», — відверто розповіла Юлія Юріна.

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Одного разу вітчим з такою силою кинув дівчинку об стіну, що це почула мама і прибігла в кімнату. Але Юлія була сильною вже з дитинства, і як ні в чому не бувало, під голову швидко підклала фіолетового зайця. Після того випадку мама дівчинки дізналася про побиття і подала на розлучення. Здавалося, на цьому знущання в родині закінчаться… Але ні.

Наступний вітчим також застосовував силу, але вже по відношенню до мами. «Так я стала не прямою жертвою, а свідком. Мені складно сказати, що з цього гірше», — ділиться спогадами Юлія.

Дівчина розповіла, як будучи маленькою і тендітною, намагалася відтягнути величезного чоловіка в люті і стані алкогольного сп’яніння від своєї мами. Їй здавалося, що він просто бачить в мамі боксерську грушу щовечора, а вранці, коли ставав тверезим, просив вибачення і обіцяв, що таке більше не повториться. Звичайно, все повторювалося знову і знову.

Коли в хід пішли ножі та інші кухонні приладдя, мама погодилася написати заяву в поліцію. В той день друзі вітчима її підловили і били по тих місцях, де не можна зняти побої. До цього моменту про це не знав ніхто.

«Звичайно, всі ці ситуації глибоко закарбувалися в моїй свідомості, тому зараз мені доводиться боротися з психологічними проблемами, які випливають з минулого», — зізналася Юріна.

Юлія, хоч і має російське громадянство, вже 7 років живе в Україні і на Нацвідборі представила пісню українською мовою. Мама дівчини залишилася в Росії, але вони підтримують тісний зв’язок.

«Вона, звичайно, стежить і дуже переживає. Думаю, їй складно відчувати весь масштаб того, що відбувається, адже вона знаходиться в іншій країні. Вона дуже пишається мною. А я пишаюся нею. Мама написала мені, що альбом її зачепив. Її улюблені пісні — «SYROTYNA», «SORRY» і «BYVAITE ZDOROVI». Власне, мамі я і присвятила цей альбом», — підсумувала свою розповідь співачка.

Дивіться, як пройде виступ гурту YUKO на фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019, в цю суботу, 23 лютого о 19:00, на телеканалі СТБ.

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