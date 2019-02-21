Фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 ANNA MARIA впевнені, що всі 6 артистів, які виступатимуть 23 лютого, заслужено перебувають на своєму місці. Зараз ми бачимо несподівані повороти, коли ставки робляться на одних, а в результаті у фаворитах опиняються зовсім інші виконавці. ANNA MARIA вважають, що зараз не час когось недооцінювати!

Дует ANNA MARIA, на відміну від KAZKA, використовує своє хвилювання на благо виступу: «Хвилювання перед виходом на сцену – необхідне! Воно дає драйв, заряд і адреналін. Звичайно, буває, що хвилювання зашкалює, і тоді потрібно вміти з ним впоратися. Нам завжди допомагає, що ми удвох. Це подвійна сила, це підтримка. За лаштунками ми беремося за руки і подумки звертаємося до Бога. Деякі радили випити щось заспокійливе, але це не наші методи! Потрібно вміти налаштувати себе самому. Зробити три глибокі вдихи – і на сцену».

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З ким вам особливо цікаво конкурувати у фіналі?

Абсолютно з кожним учасником! Конкуренція стимулює бути кращим. Кращим, ніж ти був учора. Це нам подобається.

Хто став для вас найголовнішою підтримкою 16 лютого?

По-перше, це ми одна для одної. Ми вдячні Богу, що нас двоє і ми так відчуваємо цю силу. На півфінал прийшли наші фанати, яких ми дуже любимо. Це люди, які з нами давно, вони знають всі наші пісні, стежать за творчістю і дуже переживають в такі вирішальні моменти. У гримерці з нами були наші близькі люди. Наприклад, Машин чоловік, він же наш звукорежисер. Коли оголошували результати, ми бачили, що він мало не плакав від щастя і гордості за нас!

Як вам номер, який ви витягли?

Ми виступаємо під цифрою 6 у фіналі, дуже цьому раді! Нам випала честь виступити у фіналі такого потужного і яскравого концерту. Здається, про це мріє кожен артист!

Змінюватимете щось у постановці?

Так, номер на фінал трохи зміниться. Ми хочемо ще посилити його. Не будемо розкривати інтригу, що саме зміниться! Але впевнені, це буде дуже гарно!

Як вам оцінка суддів?

Ми були дуже раді почути хороші коментарі з приводу нашої пісні, вокалу та номера. Насправді оцінка 5 із 8 – дуже висока. Знову ж таки, це загальний бал трьох членів журі. Євген Філатов поставив нам 7, і це нас дуже тішить. Можливо, через хвилювання ми були надто напружені та сконцентровані. У фіналі ми хочемо розслабитися, відпустити себе і отримати задоволення. Це та свобода, якої хочеться на сцені.

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Що хочете передати телеглядачам напередодні фіналу, своїм шанувальникам?

Хочемо передати їм свою любов! І обійняти кожного. Подякувати за неймовірну підтримку у півфіналі. Це дуже важливо для нас! Звичайно, ми сподіваємося, що всі, хто голосував і підтримував нас у півфіналі, будуть з нами й у фіналі!

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