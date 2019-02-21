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Актриса серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна про відбір на Євробачення-2019

21.02.2019

Актриса «Кріпосної» Анна Сагайдачна розповіла про враження від Нацвідбору на Євробачення-2019. Зірка костюмованої мелодрами дивилася два півфінали Національного відбору, і в неї вже з’явилися фаворити. Кого підтримує Анна Сагайдачна? Хто, на її думку, гідний поїхати на Євробачення-2019? Дізнайтеся в матеріалі.

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Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна стежить за Національним відбором на Євробачення-2019. У прямих ефірах за право представляти Україну на музичному конкурсі в Ізраїлі боролися 16 виконавців. Анна Сагайдачна вже визначилася, хто її улюблені виконавці:

«Я була на першому Нацвідборі, а другий дивилася по телевізору. У першому конкурсі моїми фаворитами були Yuko. Я відправляла свій голос за них і тепер дуже рада, що гурт пройшов до фіналу».


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Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya)

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Відома актриса не пропустила і другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2019. Анна Сагайдачна зізналася, що найбільше чекала гурт KAZKA. Чи сподобалося їй виступ виконавців?

«На жаль, я була розчарована дуже слабким вокалом гурту KAZKA і їхньою піснею в цілому. Тому моїми фаворитами другого півфіналу стали Freedom Jazz та дует ANNA MARIA», — відверто розповіла актриса.

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Анна Сагайдачна перевтілиться у вишукану панянку 19 століття. А прем’єра масштабного серіалу відбудеться вже 25 лютого в 20:00 на телеканалі СТБ.

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