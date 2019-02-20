Український гурт YUKO з піснею «GALYNA GULIALA» планує підкорити фінал Національного відбору в Україні. Відомо, що музиканти поєднують у своїй творчості фольклор і сучасну музику. Прослухати композицію та оцінити її можна вже зараз! Детальніше про пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

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Для Нацвідбору на Євробачення-2019 український гурт YUKO обрав пісню зі свого нового альбому «DURA» – «GALYNA GULIALA», яка є частиною концептуальної історії про дівчину, що розкрита в новій платівці.

YUKO вирішили не створювати пісню спеціально під Євробачення, а також не використовувати англійську мову, оскільки це сильно вдарить по самобутності музики, а також перекреслить автентичність фольклорного тексту. Артисти вірять, що тільки з музикою, створеною без думок про формат, можна досягти найвищих результатів.

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