Всі жінки знають, що найкращий спосіб змінити свій імідж — просто обрати нову зачіску. Який колір потрібно вибрати, щоб бути в тренді у 2019 році? Модний експерт «Все буде добре» Олена Мельник розповіла про найпопулярніші варіанти фарбування волосся 2019 року, які ви зможете застосовувати вже сьогодні.

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Веселка на темному волоссі

Нестандартне кольорове забарвлення – це тренд сезону! Саме райдужні переливи кольору на волоссі займають перше місце в рейтингу колористів. Раніше яскраві пасма дозволяли собі здебільшого блондинки. Але сьогодні ж, з появою нових, стійкіших барвників, зробити зелені, сині, фіолетові та рожеві локони можуть і володарки темного волосся. Ефектна веселка створюється шляхом вибіркового фарбування волосся в кілька відтінків. Сучасні фарби для темного волосся вимагають лише поверхневого освітлення на 1–2 тони, а то і взагалі можуть «взятися» без попередньої підготовки. Підсумкове фарбування не буде пастельним, але вийде темним, відтіночним.

Руді та червоні пасма

Ще одним хітом 2019 року є волосся вогненних і мідних відтінків. Якщо ваші локони від природи не руді та навіть не світло-каштанові, сміливо вибирайте фарбу, в назві якої згадується бронза, мідь, вогонь, вулкан або паприка. Перед фарбуванням краще проконсультуватися з колористом, адже рудий колір личить не всім, і він досить примхливий щодо тону шкіри і кольоротипу в цілому.



«Солодкий» балаяж

Уже кілька років поспіль мелірування волосся технікою балаяж залишається в списку модних трендів. Все тому, що балаяж створює цікавий ефект природного, злегка вигорілого на сонці кольору. Ніби наше волосся так виглядає без жодного фарбування. Тільки в цьому випадку ми можемо вибирати будь-який відтінок – темніший, світліший, яскравіший, тепліший або холодніший, ніж натуральний. Однак своя мода в 2019 році є і на тон мелірування. Цього року найбільш трендовими будуть «солодкі» медові та карамельні відтінки. Одні тільки назви кольорів пробуджують бажання спробувати їх на своєму волоссі: вершковий ірис, солодка карамель, глазурований мигдаль, пряний мед, шоколадний фондан.

Блонд омбре

На тлі брюнеток блондинки в цього року залишаються без особливої ​​уваги. Але це не так! Власниці русявого та світлого волосся в 2019-му теж можуть цікаво освіжити свою модну зачіску. Техніка омбре давно знайома всім модницям, але для натурального світлого тону використовується не дуже часто. Небесно-світле омбре – чудовий спосіб побачити себе в білосніжно-білому кольорі або спробувати холодні платинові відтінки.

Райдужне коріння

Повернемося до модного яскравого волосся. Якщо ви не хочете розкішну копицю волосся яскравого смарагдового кольору, спробуйте пофарбувати тільки коріння. Досвідчений майстер може забарвити його таким чином, що колір «вигляне» лише тоді, коли ви зачешете волосся на проділ або зберете у високу зачіску. Фарбування коренів – вихід для тих дівчат, кому вдень ​​треба дотримуватися пристойності, а ввечері хочеться проявити екстраординарність. Правда, щоб зберегти крутий ефект від фіолетових або червоних коренів, оновлювати пігмент доведеться дуже часто, в міру відростання «свого» кольору.



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