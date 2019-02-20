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Марина Боржемська відзначає свій день народження

20.02.2019

Прекрасна мати двох дітей і найкращий тренер проекту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська відзначає свій день народження. Сьогодні, 20 лютого, жінці виповнюється 39 років. Редакція сайту STB.UA вітає Марину Боржемську зі святом!

марина боржемская

У 6 сезоні проекту «Зважені та щасливі» з’явився новий тренер-професіонал. І яким подивом для всіх стало те, що ним виявилася тендітна, чарівна, жіночна Марина Боржемська. Вже з першого тренування стало зрозуміло, що командам особливо пощастило потрапити саме під її керівництво, адже спуску вона їм не дасть.

Три сезони поспіль Марина доводила свої команди до фіналу. Перемагала і дарувала підопічним тіла мрії. Неймовірно величезну працю жінка продовжує вкладати в людей, які бажають скинути зайву вагу. Любов до спорту прищепити досить складно, однак потім відняти неможливо. Саме цим Марина Боржемська займається вже багато років.

марина боржемская

Але найголовніша роль для жінки бути дбайливою ​​і люблячою матір’ю. Марина ростить і виховує двох чудових діток.

Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань і бажає Марині Боржемській професійних і спортивних перемог!


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Мои 39… Они такие искренние и настоящие. Сегодня не хочется много говорить, больше желания вкушать, созедать и чувствовать… Единственное скажу, люблю жизнь и людей в ней. Бладарна Богу за своих родителей, детей и близких. Здоровья всем крепкого. Всегда ваша Марина. #боржемскаямарина #деньрождения #мама #дочь #счастье #вдохновение #borzhemsky #happybirthday

Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)


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