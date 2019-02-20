Марина Боржемська відзначає свій день народження
Прекрасна мати двох дітей і найкращий тренер проекту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська відзначає свій день народження. Сьогодні, 20 лютого, жінці виповнюється 39 років. Редакція сайту STB.UA вітає Марину Боржемську зі святом!
У 6 сезоні проекту «Зважені та щасливі» з’явився новий тренер-професіонал. І яким подивом для всіх стало те, що ним виявилася тендітна, чарівна, жіночна Марина Боржемська. Вже з першого тренування стало зрозуміло, що командам особливо пощастило потрапити саме під її керівництво, адже спуску вона їм не дасть.
Три сезони поспіль Марина доводила свої команди до фіналу. Перемагала і дарувала підопічним тіла мрії. Неймовірно величезну працю жінка продовжує вкладати в людей, які бажають скинути зайву вагу. Любов до спорту прищепити досить складно, однак потім відняти неможливо. Саме цим Марина Боржемська займається вже багато років.
Але найголовніша роль для жінки — бути дбайливою і люблячою матір’ю. Марина ростить і виховує двох чудових діток.
Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань і бажає Марині Боржемській професійних і спортивних перемог!
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Мои 39… Они такие искренние и настоящие. Сегодня не хочется много говорить, больше желания вкушать, созедать и чувствовать… Единственное скажу, люблю жизнь и людей в ней. Бладарна Богу за своих родителей, детей и близких. Здоровья всем крепкого. Всегда ваша Марина. #боржемскаямарина #деньрождения #мама #дочь #счастье #вдохновение #borzhemsky #happybirthday