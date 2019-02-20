Катерина Ковальчук святкує день народження

Сьогодні, 20 лютого, свій день народження святкує молода та дуже талановита актриса Катерина Ковальчук. Дівчина виконала головну роль у костюмованій мелодрамі «Кріпосна». Редакція сайту STB.UA вітає Катерину Ковальчук зі святом!

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Чарівна актриса Катерина Ковальчук святкує знаменну дату — 26 років. У свій юний вік Катя зуміла підкорити вітчизняну кіноіндустрію та навіть знятися в американських фільмах.

Творчий шлях Катерини Ковальчук почався у столиці кіноіндустрії — Голлівуді. Багато в чому актрисі допомогла активність у соціальних мережах, де вона публікувала свої фото та відео. І одного разу американський режисер запросив дівчину в свою картину. А вже у 2015 році Катерина дебютувала в головній ролі у короткому метрі «Рядовий».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 15 Окт 2018 в 9:35 PDT

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У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Катерина Ковальчук зіграє головну роль — бідну кріпосну Катерину Вербицьку.

Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань та бажає Катерині Ковальчук творчих успіхів!

Не пропустіть прем’єру найбільш очікуваного серіалу «Кріпосна» вже 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ!

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