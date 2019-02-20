Гороскоп на 21 лютого 2019 року розповість, що важливого трапиться у цей четвер. А якщо вас цікавить, як краще вчинити з грошима в цьому році, то читайте фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Яни Пасинкової. Читайте в матеріалі докладніше.

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Овен

Сьогодні у Овнів очікується розмова з начальством, яка обов’язково призведе до покращень по роботі.

Телець

Йдіть сьогодні на сміливі вчинки! Це дасть вам можливість позбавиться від страхів, які так гальмують.

Близнюки

Беріться за великий і важливий проект сьогодні. Ваші ризики будуть виправдані!

Рак

Чекайте, що сьогодні колишні нагадають про себе.

Лев

Леви сьогодні можуть стати свідками нещасного випадку. Якщо стороннім людям потрібна буде допомога, обов’язково зробіть це.

Діва

Самотні Діви можуть сьогодні зустріти цікаву людину і закохатися. Але не поспішайте у вир з головою, ця людина може бути не до кінця чесною з вами.

Терези

У вас добре пройде операція по нерухомості, якщо така планується. Швидше за все, ви почнете жити з коханою людиною.

Скорпіон

Ідіть на курси, які вам подобаються. У вас добре будуть складатися справи в навчанні.

Стрілець

Якщо ви в пошуку роботи, то в цей період обов’язково знайдете високооплачуваний варіант! А якщо робота у вас вже є, то ви можете знайти джерело доходу в іншому місті.

Козеріг

Це відмінний період для кожного учня. Всі іспити і заліки пройдуть успішно. А якщо ви вже не студент, то обов’язково сходіть на майстер-клас.

Водолій

Вам сьогодні можуть запропонувати співпрацю, яка виявиться для вас дуже вигідною. Не упускайте такий шанс.

Риби

У вас приємні зміни на роботі. Швидше за все в колектив прийдуть нові люди.

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