Вода з лимоном — корисний і тонізуючий напій. Вона зміцнює імунну систему, тонізує і навіть допомагає швидше схуднути. Дієтологи проекту «Зважені та щасливі» і ведуча Мирослава Ульяніна розповіли, що варто знати про воду з лимоном. Яка від неї користь, чи можлива шкода, а також — рецепт того, як правильно пити воду з лимоном для схуднення.

Користь води з лимоном

1. Очищення організму

Під час кожного прийомі їжі, будь то фрукти, овочі або навіть фаст-фуд, в нашому організмі формуються шлаки і токсини. Це отруйні речовини, які уповільнюють процес травлення та в цілому несприятливо позначаються на здоров’ї. Коли концентрація цього так званого “сміття” в організмі стає критичною, саме вода з лимоном допомагає вивести токсини та шлаки з організму. Крім того, рятівна рідина покращує роботу печінки і розганяє метаболізм. Останнє важливе для тих, хто прагне скорегувати вагу.

2. Здорові нирки

Кілька склянок води з лимоном протягом дня – чудова профілактика від захворювань нирок. Також цитрусовий напій сприяє розчиненню піску, що вже накопичився в цьому органі, й запобігає утворенню каменів.

3. Зниження стресу

Лимон багатий на вітаміни А, B, B1, B2, С, P (цитрин), E, ​​D, а крім того, містить мінерали – бор, цинк, залізо, калій, марганець, кальцій, мідь, натрій, фтор. Такий достаток корисних речовин добре впливає на нервову систему, що відразу ж добре позначається на вашому психічному здоров’ї. Людям, яким щодня доводиться стикатися зі стресами, вода з лимоном допоможе розслабитися і відновити сили.

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4. Здоровий зовнішній вигляд

Дотримуючись такої корисної звички, вже через місяць ефект можна оцінити неозброєним оком. Ваше волосся стане блискучим, гладкими і буде рости швидше, покращиться стан шкіри, а від втоми і недосипу не залишиться і сліду. Склянка води з лимоном натщесерце – чудовий спосіб покращати без виснажливих дієт і походів у салони краси.

5. Зниження відсотку жиру

Доведено: якщо регулярно пити воду з лимоном, розщеплення жирів буде відбуватися швидше. До того ж, дуже часто ми плутаємо спрагу з почуттям голоду. Тільки повернулися з обіду, а перекусити хочеться знову? Для початку випийте склянку води. Можливо, організм просто сигналізує про брак рідини.

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Шкода води з лимоном

Незважаючи на те, що ароматний освіжаючий напій практично не має протипоказань, рекомендуємо звернути увагу на деякі моменти:

надмірне вживання цитрусових може викликати печію або зневоднення;

вітамін С, який в надлишку міститься в лимонах, має сечогінну дію;

тим, у кого проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту або дванадцятипалої кишки, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати до свого раціону воду з лимоном.

Як правильно пити воду з лимоном для схуднення?

Приготувати бюджетний, але неймовірно корисний напій нескладно. Рецепт простий:

Розділіть лимон на три частини. Одну частину відіжміть в 200 мл чистої води кімнатної температури. Випийте натщесерце за 15 хвилин до сніданку. Інші дві частини відіжміть так само і випийте перед обідом і вечерею.

Окрім того, можна в звичайну пляшку з водою, яку ви носите з собою протягом дня, додати кілька дольок цитрусових, огірок, ягоди або м’яту. Смачний і тонізуючий напій завжди буде з вами!

Секрет: Для поліпшення смакових якостей додайте 2–3 ч. л. натурального меду на 0,5 води.

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