Ольга Сумська про серіал «Кріпосна»: Це щастя, коли ти можеш поринути у вир подій 19 століття

25 лютого 2019 року телеканал СТБ презентує історичну драму «Кріпосна». Ольга Сумська розповіла, як ставиться до таких картин та до своєї героїні. Акторка відверто зізналася, що вже давно мріяла зіграти такого персонажа.

Виявилося, що Софія Косач (героїня Ольги Сумської у серіалі «Кріпосна») не лише імпонує акторці, а й є її давньою мрією:

«Давно мріяла про таку драматичну роль. Останнім часом продюсери та режисери здебільшого пропонували грати стерв, злих свекрух. А тут нарешті – теж мама, теж бабуся, але така добропорядна, благородна, вишукана пані, яка переживає неймовірні драматичні колізії».

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За словами Ольги Сумської, для актора грати історичну роль – це дарунок. Адже можна поринути в інший час, відчути на собі усі барви 19 століття та нарешті здійснити професійну мрію:

«Епоха, історичний матеріал – це завжди дарунок для актора. Це мрія, яка нарешті здійснилась. Я давно десь у душі тримала цю мрію: коли, коли вже буде історичний матеріал, історична роль у хорошому серіалі?.. І ось, нарешті, прийшло. Дійсно, це щастя, коли ти можеш поринути у вир подій 19 століття. Ти одразу окриляєшся і поринаєш у ті віки».

Дивіться серіал «Кріпосна» уже 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ!

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