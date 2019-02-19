Те, що ANNA MARIA виступили яскраво на другому півфіналі українського Нацвідбору-2019, – не викликає жодних сумнівів. Недарма ж сам Ігор Кондратюк назвав талановитий дует «запальничками». Режисером-постановником їхнього неймовірного номера виступив відомий хореограф та переможець шоу «Танцюють всі! Повернення героїв» Євген Кот. Детальніше про номер фіналісток Національного відбору на Євробачення-2019 – в матеріалі.

Більше на тему: Судді назвали виступ гурту ANNA MARIA дуже професійним

Глядачі не могли не помітити, що постановка номера була прекрасною. Всі деталі гармонійно доповнювали виступ дуету ANNA MARIA. Режисером номеру виступив відомий хореограф та переможець шоу «Танцюють всі! Повернення героїв» Євген Кот. Відомо, що він в першу чергу відштовхувався від самої пісні, від артисток, і хотів зробити яскраве шоу.

Головне завдання, яке стояло перед Євгеном Котом, – не допустити того, щоб постановка відволікала увагу від ANNA MARIA. Важливо було розставити правильні акценти – на вокал і на сам дует. І у режисера-постановника все ідеально вийшло, адже номер був гармонійним та сильним. Підсумок – ANNA MARIA у фіналі і будуть боротися за право представляти Україну на Євробаченні-2019.

Більше на тему: Дует ANNA MARIA: топ-5 найкращих композицій



«Радий, що ви потрапили у фінал. Радий, що моя постановка доповнила ваш чудовий вокал! Бажаю «величезного» успіху надалі, буду вболівати за ваш неповторний дует», – заявив Євген на своїй сторінці в Instagram.

Нагадуємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2019 пройде вже цієї суботи, 23 лютого.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ