Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV представила свою конкурсну пісню «Siren Song». Прослухати пісню учасниці Нацвідбору на Євробачення можна вже зараз.

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Від співачки MARUV очікують справжньої суперфеєрії. Зірка поділилася з STB.UA, що навіть трохи схвильована через це. Але вона не з лякливих людей і сприймає все як виклик:

«Прошу зауважити, я не з лякливих людей! Тому для мене це просто виклик. Можливість зробити щось нове, цікаве і вийти за рамки свого комфорту».

MARUV – «Siren Song»

Video: MARUV – «Siren Song»: пісня для Нацвідбору-2019 MARUV - « Siren Song». Слухати онлайн пісню учасника Нацвідбору (Україна) на Євробачення 2019 MARUV (Марув)

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