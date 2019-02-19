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Місячний календар вдалих днів на лютий 2019 року від екстрасенсів СТБ

19.02.2019

Лютий не змусив себе довго чекати. Вже минув перший місяць року, а ви ще не почали втілювати свої цілі в реальність? Дізнайтеся, коли для цього будуть найсприятливіші дні в лютому 2019 року, в нашому матеріалі від екстрасенсів СТБ.

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Найвдаліші дні в лютому 2019 року – 3, 8 і 10 лютого 2019 року. У ці дні у вас точно вийдуть всі заплановані справи, удача буде на вашому боці і в ці дні варто втілювати мрії в реальність!

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Вдалі дні в лютому 2019 року для покупок і витрати грошей

  • Дні, коли можна давати в борг у лютому 2019: 20 лютого.
  • Дні, коли найкраще віддати борги в лютому 2019: 2, 28 лютого.
  • День, коли потрібно перераховувати гроші для поліпшення фінансового добробуту: 9 лютого.
  • Хороший день, щоб брати гроші в борг: 14 лютого.
  • Правильні дні для купівлі гаманця в лютому 2019: 8, 17, 23 лютого.
  • Хороші дні для купівлі подарунків в лютому 2019 року: 6, 11 лютого.

Вдалі дні для весілля і родини в лютому 2019 року

  • Вдалі дні для весілля і вінчання в лютому 2019: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 21, з 24 по 28 лютого.
  • Сприятливі дні для зачаття в лютому 2019: 1, 3, 8, 11, 13, 16, 23, 25, 27 лютого.

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Вдалі дні для відвідування лікаря в лютому 2019 року

  • Дні, що підходять для хірургічних операцій в лютому 2019: 14, 2228 лютого.
  • Вдалі дні для лікування та видалення зубів у лютому 2019: 2225 лютого.

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