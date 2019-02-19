Ксенія Симонова посіла третє місце в фіналі «America’s Got Talent: Champions»

Переможниця першого сезону «Україна має талант» Ксенія Симонова посіла третє місце в фіналі головного талант-шоу світу в США «America’s Got Talent: Champions». Вона стала єдиним не американським учасником проекту, який потрапив у трійку призерів.

Протягом півтора місяці за звання найталановитішої людини планети змагалися 50 переможців франшизи «Got Talent» з різних країн. Фінал «America’s Got Talent: Champions» відбувся 11 лютого. За перемогу боролися 12 найталановитіших людей світу.

За результатами голосування, що стали відомі 18 лютого, українській художниці Ксенії Симоновій вдалося пройти у фінал проекту і посісти третє місце. Їй вдалося залишити позаду британців Сьюзан Бойл, Пола Поттса, американку Анжеліку Хейл і багатьох інших.

Друге місце серед фіналістів дісталося юній чревомовниці Дарсі Лінн Фармер. Перемогу і звання найталановитішої людини планети здобув картковий фокусник Шим Лін.

Редакція сайту STB.UA вітає Ксенію з почесним третім місцем!

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