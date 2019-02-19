Фіналісти Національного відбору на Євробачення-2019 KAZKA прокоментували, що думають з приводу критики суддів, та подякували своїм прихильникам за підтримку. Музиканти, не дивлячись на всі перешкоди, налаштовані позитивно, чим поділилися на офіційній сторінці в Instagram. Деталі – в матеріалі.

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Фіналісти Нацвідбору-2019 активно готуються до виступу, який відбудеться 23 лютого. Саме в цей день ми дізнаємось, хто буде представляти Україну на Євробаченні та поїде в сонячний Тель-Авів.

Гурт KAZKA висловив велику подяку своїй команді, тим хто брав участь у роботі над номером: «Ви справжні професіонали, працювати із вами — одне задоволення». Також подяка була адресована членам журі, які дещо розкритикували вокал Олександри Заріцької. Зірки вважають всі коментарі об’єктивними: «Ми не боїмось визнавати свої слабкості. Нам є, над чим працювати та куди вдосконалюватись. Ми розуміємо, що суспільство кожну нашу помилку стане розглядати під мікроскопом. Це нормально, адже здорова критика дає поштовх ставати кращим».

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Найголовнішим, на думку гурту, є підтримка прихильників. KAZKA палко вірить у свою команду, глядача та музику, яку грає.

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