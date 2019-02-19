Хоча оцінки суддів були не найкращими, KHAYAT отримав чудові оцінки від глядачів. «Я не прийшов сюди послухати Джамалу, Данилко або Філатова. Я прийшов почути думку глядачів», – поділився співак. Але все одно до думки суддів краще прислухатися, адже це критика від професіоналів, і саме вона зможе в майбутньому допомогти стати краще. Євген Філатов висловив свою думку з приводу дебютанта Нацвідбору на Євробачення-2019 в Instagram. Детальніше читайте в матеріалі.

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За словами Євгена Філатова, KHAYAT отримав від нього низьку оцінку – 3 бали, бо його номер і пісня не стануть зрозумілі в рамках Євробачення-2019. Але член журі з гідністю оцінив саме прагнення і талант артиста додавши, що йому правда важко ставити низьку оцінку.

«У прямому ефірі я спробував з повагою донести своє побоювання в самій пісні, не зачіпаючи авторське бачення і творчий задум KHAYAT», – заявив Євген Філатов.

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Але в перспективі суворий суддя бачить великий потенціал в молодому виконавцеві. Зараз KHAYAT – дебютант, але в майбутньому він зможе запропонувати авторський підхід до конкурсного формату пісень, отримавши найкращий результат. Нагадуємо, що глядачі віддали молодому музиканту 6 балів, що на даний момент для українського співака найголовніше на конкурсі.

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