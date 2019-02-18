Спідниці — це один із головних елементів гардеробу, який необхідно мати кожній жінці. Такий низ може додати образу елегантності, жіночності та сексуальності. Але не всі знають, з чим поєднувати спідниці різної довжини та фасонів. Читайте в нашому матеріалі, з чим носити міні, міді та спідницю нижче колін.

Спідниця міді

Спідниця міді є однією з універсальних спідниць, але з нею потрібно бути обережним. Ця модель спідниць візуально вкорочує тіло. Щоб позбутися цієї проблеми, слід одягати взуття на високих підборах.

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До спідниць міді можна підібрати:

топи;

сорочки;

блузки;

футболки;

майки;

кофти.

Зараз картаті та джинсові сорочки не перестають бути актуальними. Спідниця міді світлого тону чудово поєднується з джинсовими сорочками.

Легка шифонова блузка добре виглядає зі спідницею міді. Образ підкреслить витонченість рук і зробить його ніжним. Вибирайте блузки нюдових тонів, а також із квітковими принтами.

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Найцікавіші і жіночні образи виходять з трикотажними або в’язаними светрами. Витончена кофта темних кольорів і спідниця яскравого кольору допоможуть виділитися серед натовпу. А жіночні в’язані светри зроблять образ домашнім і затишним.

Спідниці нижче колін

Таку модель спідниць жінки вбирають найчастіше. Спідниця нижче колін дуже вдало підкреслює жіночність, а також додає сексуальності в образ. Ця модель підходить для будь-якого типу фігури, вона може приховати недоліки фігури і підкреслити всі переваги. Також вона чудово виглядає як на високих, так і на низьких жінках. Її так само можна поєднувати із взуттям на високих підборах або класичними балетками.

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Спідниці нижче колін бувають:

прямими;

пишними;

розкльошені.

Прямі спідниці

Прямі спідниці підходять для дівчат невисокого зросту, оскільки візуально вона робить зріст вищим, а дівчину — стрункішою. Такі спідниці мають розріз збоку, що дає свободу рухам. Цей варіант спідниць не варто носити жінкам з пишними формами. Поєднувати прямі спідниці можна з майками, блузками або легкими светрами.

Пишні спідниці

Такі спідниці ще називають «сонцем». Вони підходить багатьом типам фігур, надаючи їм форму пісочного годинника. Такий фасон можна часто зустріти у повсякденному житті. Багато хто використовує спідниці з геометричними принтами або яскравого кольору в поєднанні з однотонним верхом.

Розкльошені спідниці

Спідниця має силует дзвона, що дозволяє приховати недоліки пишних жінок. Саме такий фасон створює гарну лінію стегон і підкреслює талію. Спідниці можна носити з легкими шифоновими або укороченими топами.

Спідниця міні

Спідниця міні є небезпечним елементом в гардеробі. Аби не виглядати безглуздо, слід серйозно підходити до поєднання верху з такою моделлю спідниць. Потрібно розуміти, що для такого фасону потрібно мати гарні ніжки. Цей вид спідниць дає можливість експериментувати в образах як завгодно, особливо з колготками або гетрами. Пам’ятайте, не варто вибирати взуття на високих підборах, чудово підійдуть балетки або кросівки.

Спідниці міні поєднують з:

светрами;

блузами;

піджаками;

бомберами.

Светр

Спідниця міні та теплий светр — це класичне поєднання. Головне, щоб спідницю було видно з-під светра. Можна вдягати як з довгим светром, заправляючи його в спідницю, так і з укороченим.

Блузи

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Красиве і ніжне поєднання легких і грубих тканин. Такий образ ідеально формувати з колготками однотонного кольору і яскравими аксесуарами.

Піджак

Найнезвичніше поєднання, але дуже елегантне. Такий образ ліпше формувати з темного кольору спідниць і такого ж кольору піджаків. Акцент слід зробити на спідниці з принтом і колготках з геометричними малюнками.

Бомбер

Об’ємний верх і приталений низ — ідеальне поєднання. Тут головне дотримуватися балансу і зробити один акцент: або на об’ємний верх, або на яскраву спідницю.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 31 Окт 2018 в 6:06 PDT

Переможниця шоу «Холостяк»-8 Іванка віддає перевагу класичному стилю в одязі. Дівчина не сильно любить експериментувати зі своїми образами. Але Іванка часто поєднує красиві спідниці з водолазками та сорочками:

«Люблю носити спідниці за коліно в поєднанні з водолазками або сорочками. Саме білосніжні сорочки чоловічого крою — мій вибір. Одягнувши відверту спідницю, це не означає, що будеш виглядати сексуально. Жіночний стиль одягу завжди зробить вас більш впевненою в собі».

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