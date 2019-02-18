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«Кріпосна»: вийшов другий трейлер серіалу

18.02.2019

«Кріпосна» — зворушлива історія про боротьбу за свободу та право на любов. Вже 25 лютого о 20:00 на Телеканалі СТБ на глядачів чекає занурення у неймовірну епоху 19 століття. В костюмованій мелодрамі буде все: інтриги, пристрасті та багато таємниць. Просто зараз дивіться кадри серіалу «Кріпосна»!

У центрі сюжету костюмованої мелодрами доля бідної, але чесної та дуже доброї, кріпосної Катерини Вербицької. На долю нещасної випало чимало випробувань. Їй доведеться боротися не тільки за свободу, а й за любов. Адже не здогадуючись про походження дівчини, у Катю закохується дворянин Олексій Косач. Чим закінчиться історія забороненого кохання?

Дивіться нові кадри очікуваного серіалу «Кріпосна»:

Video: «Кріпосна»: вийшов другий трейлер серіалу

На телеканалі СТБ в лютому відбудеться прем'єра серіалу Кріпосна. Дивіться другий трейлер костюмованої мелодрами Кріпосна

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