Український гурт KAZKA представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019 – «APART».

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Творчість учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 гурту KAZKA давно вже полюбилася як українському слухачеві, так і за кордоном. Чи допоможе це музичному гурту стати першим на конкурсі, покаже час. Нагадаємо, що раніше гурт KAZKA повідомив, що його виступ стане приємною несподіванкою, для конкурсантів це справжній крок до здійснення великої мрії.

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