У першій частині фотодобірки редакція сайту STB.UA показала, що залишилося за кадром. Напередодні сьогоднішньої прем’єри фільму «Ніщо не трапляється двічі» дивіться другу частину закулісних кадрів зі зйомок. Детальніше в матеріалі.

Більше на тему: Актриса «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич: в цьому проекті кожна сцена — улюблена

Більше на тему: «Ніщо не трапляється двічі»: актори фільму

Джерело: Instagram акторів

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ