Гурт KAZKA: топ-5 найкращих пісень
18.02.2019
Гурт KAZKA вважають головним претендентом на перемогу в Національному відборі на Євробачення-2019. Музиканти визначили для себе одне надзавдання: презентацію української культури світу. Для артистів участь у конкурсі – це можливість на повний голос заявити про Україну. Бажаємо успіху KAZKA в реалізації їхніх планів, а саме зараз давайте насолоджуватися найкращими піснями гурту!
KAZKA – «Дива»
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KAZKA – «APART»
KAZKA – «Сама»
KAZKA – «Свята»
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KAZKA – «Плакала»