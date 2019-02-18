Freedom-jazz: 7 цікавих фактів про учасника Нацвідбору

Популярний кавер-бенд Freedom-jazz поділився цікавими фактами з STB.UA. Чи правда, що з дівчатами співав сам Люк Бессон? І хто був здивований тим, що талановиті красуні ще не в Голлівуді? Детальніше про фіналіста Н ацвідбору на Євробачення-2019 Freedom-jazz – в матеріалі.

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Цікаві факти про Freedom-jazz:

З Freedom-jazz співав сам Люк Бессон. На одному святі під кавер «Amy Winehouse» під сценою танцював Seal, забувши, що йому самому скоро на сцену. Ерік Серра – відомий французький композитор – був у такому захопленні від шоу Freedom-jazz, що на afterparty буквально переслідував джазеток. Голлівудський актор Майкл Медсен, прилетівши на шоу «Вечірній Київ» і почувши виконання відомої «SingSingSing», сказав: «Чому ці красуні досі не в Голлівуді?» . Лайонел Річі – американський поп-виконавець – був так зачарований десятикратною красою джазеток, що сам попросив сфотографуватися. Томас Андерс на зйомках однієї з телепрограм був так вражений красою Світлани та її грою на трубі, що забув слова власної пісні. Арманд Ассанте відривався під Freedom-jazz в Майамі та особисто попросив дівчат про фотографії на пам’ять.

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