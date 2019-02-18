16 лютого учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 гурт KAZKA виступили у другому півфіналі з піснею «Apart». Євген Філатов зауважив, що у композиції є східні мотиви і зазначив, що це дуже добре для самого Євробачення. На своїй сторінці в Instagram член журі розповів більше про те, що думає з приводу виступу гурту KAZKA. Детальніше – в матеріалі.

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У другому півфіналі гурт KAZKA отримав від Євгена Філатова 5 балів, та й глядач оцінив фаворитів Національного відбору дуже слабенько. Сам суддя поставив середній бал, ґрунтуючись на тому, що побачив і почув, сидячи в залі.

Низька оцінка від глядачів, на думку члена журі українського Нацвідбору-2019, теж зрозуміла. Хоча KAZKA і має «вірусну» популярність, але у групи залишилися попередні проблеми. Мова йде про живий виступ, що знову не виправдав сподівань. Євген Філатов вважає, що справа швидше за все у хвилюванні на сцені.

Нагадуємо, що незважаючи на низькі оцінки глядачів і деяких суддів, гурт KAZKA пройшов у фінал. 23 лютого музиканти матимуть шанс показати все, на що вони здатні. Побажаємо успіху нашим талановитим фіналістам, що виступатимуть вже цієї суботи під номером 5!

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