Судья украинского Нацотбора на Евровидение-2019 Джамала рассказала, что думает о участниках второго полуфинала и в его результатах в своем Instagram. Джамала рада, что большинство телезрителей проголосовало за Freedom-juzz и подметила, что группе KAZKA будет очень сложно в финале.

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За результатами другого півфіналу, який відбувся 16.02.2018, у фінал Нацвідбору на Євробачення-2019 пройшли Freedom-juzz, Anna Maria і KAZKA. На своїй сторінці в Іnstagram Джамала розповіла про свої враження після виступів учасників.

«Я рада, что більшість глядачів Нацвідбору проголосувало за гурт, Який існує Вже давно, Freedom-jazz. Їх артистизм та професіоналізм побачим всі! Це БУВ дуже крутий Виступ! І ви це відчулі. ANNA MARIA – ще одні круті віконавіці, дуже класно заспівалі. На мою думку, їхня пісня Занадто передбачувано. Хоча, можливо, для конкурсу це и непогано. ⠀ KAZKA. Я зазначилися, что Саша Дійсно виросла як співачка за цею рік. Пісня та номер зроблені доволі цікаво, но все ж залишились запитання до ее співу наживо! Думаю, у фіналі Їм буде набагато складніше, Аджея на них чекає неабиякий конкуренція від Freedom-jazz, MARUVl, Brunettes Shoot Blondes, YUKOUA … »

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Також, Джамала зазначила незвичайний тембр і манери KHAYAT і побажала йому ще більше впевненості в своєму вокалі і продовжувати писати пісні. Незмінним залишилося думку співачки про Laud. Він залишається для Джамали поп-соул-виконавцем, який продовжує шукати свою пісню. Свій пост виконавиця підсумувала загальним захопленням від Нацвідбору і поповненням скарбнички української музики новими піснями.

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