Даша Трегубова стала ведучою українського «Оскара»

Даша Трегубова, актриса серіалу «Загадка для Анни», стала ведучою церемонії нагородження Національної кінопремії «Золота Дзиґа». Талановита артистка поділилась новиною у соціальній мережі. Подробиці — в матеріалі.

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Актриса і телеведуча Даша Трегубова вже підбирає сукню на церемонію нагородження Національної кінопремії «Золота Дзиґа»:

«Стати ведучою Національної кінопремії «Золота Дзиґа», нашого українського Оскара, для мене величезна честь та радість. Дивлюся лонг-лист і готую розкішну сукню».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 18 Фев 2019 в 3:06 PST

Українська кіноакадемія визначатиме кращих людей у кіномистецтві вже 20 квітня.

Нагадаємо, Даша Трегубова зіграла слідчу в детективі «Загадка для Анни», який виходить щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ. Актриса заявила, що її персонаж кардинально відрізняється від усього, що вона грала раніше. У серіалі Даша розслідує вбивства, допомагає іншим людям та знаходить злочинців. Незважаючи на свій успіх у професії, героїня не може знайти справжнє кохання.

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