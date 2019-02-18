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Даша Трегубова стала ведучою українського «Оскара»

18.02.2019

Даша Трегубова, актриса серіалу «Загадка для Анни», стала ведучою церемонії нагородження Національної кінопремії «Золота Дзиґа». Талановита артистка поділилась новиною у соціальній мережі. Подробиці — в матеріалі.

даша трегубова

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Актриса і телеведуча Даша Трегубова вже підбирає сукню на церемонію нагородження Національної кінопремії «Золота Дзиґа»:

«Стати ведучою Національної кінопремії «Золота Дзиґа», нашого українського Оскара, для мене величезна честь та радість. Дивлюся лонг-лист і готую розкішну сукню».


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Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova)

Українська кіноакадемія визначатиме кращих людей у кіномистецтві вже 20 квітня.

Нагадаємо, Даша Трегубова зіграла слідчу в детективі «Загадка для Анни», який виходить щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ. Актриса заявила, що її персонаж кардинально відрізняється від усього, що вона грала раніше. У серіалі Даша розслідує вбивства, допомагає іншим людям та знаходить злочинців. Незважаючи на свій успіх у професії, героїня не може знайти справжнє кохання.

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