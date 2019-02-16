Яка пісня сподобається вимогливій європейській публіці, передбачити неможливо. За 63 роки історії конкурсу на Євробаченні перемагали кардинально різні артисти, жанри і пісні. Національний відбір на Євробачення-2019 також рясніє різноплановими музикантами. Які композиції претендують на право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі світу? Дивіться і слухайте в матеріалі конкурсні треки. Нагадуємо, що другий півфінал українського Нацвідбору пройде вже сьогодні, 16 лютого.

Більше на тему: Євробачення 2019: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 16.02.2019 (другий півфінал)

The Hypnotunez – «Hey»



LETAY – «Мила моя»



VERA KEKELIA – «WOW»



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ЦеШо – «Hate»



YUKO – «GALYNA GULIALA»



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Brunettes Shoot Blondes – «Houston»



BAHROMA – «Назавжди-Навсегда»



Ivan NAVI – «All For The Love»



ANNA MARIA – «My Road»



KAZKA – «Apart»



KiRA MAZUR – «Дихати»



Braii – «Maybe»



KHAYAT – «Ever»

MARUV – «Siren Song»

LAUD – «2 дні»

Freedom-jazz – «Cupidon»

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