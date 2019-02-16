Всі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2019
Яка пісня сподобається вимогливій європейській публіці, передбачити неможливо. За 63 роки історії конкурсу на Євробаченні перемагали кардинально різні артисти, жанри і пісні. Національний відбір на Євробачення-2019 також рясніє різноплановими музикантами. Які композиції претендують на право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі світу? Дивіться і слухайте в матеріалі конкурсні треки. Нагадуємо, що другий півфінал українського Нацвідбору пройде вже сьогодні, 16 лютого.
Більше на тему: Євробачення 2019: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 16.02.2019 (другий півфінал)
The Hypnotunez – «Hey»
LETAY – «Мила моя»
VERA KEKELIA – «WOW»
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ЦеШо – «Hate»
YUKO – «GALYNA GULIALA»
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Brunettes Shoot Blondes – «Houston»
BAHROMA – «Назавжди-Навсегда»
Ivan NAVI – «All For The Love»
KAZKA – «Apart»
KiRA MAZUR – «Дихати»
Braii – «Maybe»
KHAYAT – «Ever»
MARUV – «Siren Song»
LAUD – «2 дні»
Freedom-jazz – «Cupidon»