І нехай шанувальники творчості ANNA MARIA постійно намагаються знайти в дівчатах відмінності, але ANNA MARIA – одне ціле. Хоча, щодо написання пісень все зовсім по інакшому, сестри пишуть окремо. Правда це не стосується пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019 «MY ROAD».

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Пісня «MY ROAD» була створена саме для Євробачення. ANNA MARIA заявили, що створили її разом. У той час, коли з’явилася музика, дівчата стали думати, що ж вона їм нагадує: «І тут ми усвідомили, що ця мелодія нагадує кроки і постійний рух».

Джамала сказала, що відчуття при перегляді номеру було як на концерті, спів дівчат було дуже впевнений і суддя просто спокійно спостерігала. Також Джамала поділилася, що сестри в цю ніч їй снилися, а уві сні вона зробила їм короткі зачіски.

Андрій Данилко відразу зазначив, що трек дуже круто записаний. «Дуже сподобався номер, так тримати», — сказав суддя.

Євген Філатов заявив, що дівчата вже себе знайшли в творчому плані і їм потрібно відразу після виступу починати записувати альбом, тому що вони проявили себе як відмінні вокалістки.

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