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Нацвідбір-2019: Як Ivan NAVI готується до виступу

16.02.2019

Учасник Нацвідбору на Євробачення-2019 Ivan NAVI відкриє другий півфінал зі своєю неймовірною композицією  «All For The Love». Співак вважає, що  виступати першим на конкурсі дуже відповідальна місія, але він з нею впорається. Як Ivan NAVI готується до Нацвідбору-2019, дивіться в матеріалі.

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иван нави

Ivan NAVI каже, що заспівавши першим, він в очікуванні не витрачатиме енергію даремно. Артист матиме найголовніше – повну концентрацію на виступі. Він показав в Instagram, як проходить його репетиція.

Нагадуємо, що другий півфінал пройде вже цієї суботи 16 лютого. Ivan NAVI буде змагатись з ANNA MARIAKAZKAKiRA MAZURLAUDKHAYATBraii та Freedom Jazz.

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налаштовуємо звук #AllForTheLove ❤️ #16лютого ✔️1️⃣ #Eurovision2019

Публикация от Ivan NAVI (@ivan_naviofficial)

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