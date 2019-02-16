Ось і настав довгоочікуваний другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2019. Один з учасників конкурсу – талановитий український співак і композитор LAUD.

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Минулого року Влад Каращук не здобув перемогу на Національному відборі. Однак хлопець звик доводити справи до кінця! LAUD впевнений, що буде представляти Україну на Євробаченні-2019.

Коментарі суддів були досить суперечливими. Спочатку вони дуже похвалили виконавця за якісний трек. Однак вердикт – ця пісня не для Євробачення.

«Я не бачу тебе на конкурсі з цією піснею», – прокоментувала Джамала. Її підтримали Андрій Данилко та Євген Філатов.

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Сам LAUD сказав про свій виступ так: «Це було круто! Я відчуваю, що все пройшло легко та ненапружено».

На запитання, що для нього важливіше – коментарі суддів чи голоси глядачів, співак відповів: «Тут важливо все. Судді дали об’єктивну критику: там не було нічого такого, з чим би я не погодився. Але глядачі вирішують все! Висновки очевидні».

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