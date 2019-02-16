Українська співачка KiRA MAZUR підкорює український Нацвідбір на Євробачення-2019 з піснею «Дихати». Творчість артистки відрізняється поєднанням елементів українського фолку з різними стилями музики. Все це доповнює унікальний голос виконавиці.

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Цю виконавицю не сплутаєш ні з ким, якщо хоч раз почуєш її голос. KiRA MAZUR оригінальна і по-справжньому особлива співачка. За словами учасниці Нацвідбору, її конкурсний номер можна описати такими словами: любов, боротьба, войовничість.

Однак судді Національного відбору не оцінили яскравий виступ співачки. Наприклад, Джамала назвала пісню занадто «місцевою». А Євген Філатов підкреслив, що ця композиція не для Євробачення.

Ось як коментує свій виступ сама KiRA: «Загалом, все вийшло, як я хотіла. Адже завжди можна виступити краще! Можливо, судді мають рацію, можливо – ні. Вважаю, пісні формату «Євробачення» вже не підходять. Нехай для когось ця пісня дійсно «місцева». Подивимося, що скажуть люди!».

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