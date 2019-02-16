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KiRA MAZUR: біографія, творчість та всі новини про артистку

16.02.2019

KiRA MAZUR – українська співачка, композитор і автор текстів. Її творчість відрізняється поєднанням елементів українського фолку з різними стилями музики, які доповнюють унікальний голос та оригінальна манера виконання. Співачка грає на клавішних інструментах і гітарі.

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Улітку 2014 року Кіра записала україномовну композицію «Карі очі». Тривалий час від українських продюсерів співачка чула лише слова відмови. Тому KiRA MAZUR вирішила піти іншим шляхом – розіслала свої пісні європейським і американським продюсерам. На співачку посипались пропозиції з різних країн – Польщі, Німеччини, Франції.

У 2018 році KiRA MAZUR навіть встановила національний рекорд України – стала першою співачкою, яка виконала пісню під час стрибка з парашутом. Так KiRA MAZUR презентувала свій дебютний альбом «МІЙ FOLK». Цікаво, що тоді дівчина вперше стрибала з парашутом.

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