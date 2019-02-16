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Як проголосувати за учасника в додатку «Телепортал»

16.02.2019

Сьогодні, 16 лютого, відбудеться другий півфінал, а 23 лютого фінал Національного відбору Євробачення-2019! У тебе є можливість проголосувати за улюбленого артиста абсолютно безкоштовно за допомогою мобільного додатку «Телепортал».

Більше на тему: Євробачення 2019: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 16.02.2019 (другий півфінал)

Для цього необхідно:

  1. Авторизуватися у додатку «Телепортал» за допомогою однієї з соц. мереж.
  2. Підтвердити свій мобільний номер телефону (спеціальна позначка біля фото профілю)                                                                                                                                           

УВАГА! РЕКОМЕНДУЄМО ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІЇ У ДОДАТКУ ЗАВЧАСНО!

Віддати свій голос ти зможеш у розділі «Голосування», під час ефірів,  коли лінії для голосування будуть відкриті. Голоси користувачів, які проголосують через «Телепортал», будуть автоматично додаватися до смс-голосів глядачів під час прямого ефіру. Кожен глядач з одного номера телефону може проголосувати за кожного обраного ним учасника тільки один раз.

Оцінюй виступи учасників та дивись результати в ефірі, дізнавайся першим новини і дивись ексклюзивне відео. Дізнавайся думки інших глядачів про виступ улюбленого учасника Національного відбору «Євробачення-2019»!

Більше на тему: Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2019

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