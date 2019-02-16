Український співак Ivan NAVI почав свою кар’єру з відомого шоу «Співай, як зірка», де його помітив Кузьма Скрябін. Саме він і є для музиканта головним прикладом, адже надихав його на творчі досягнення. Сьогодні Ivan NAVI учасник Нацвідбору і претендує на право представляти Україну на Євробаченні-2019.

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На другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 Ivan NAVI виступав першим. Виконавець поділився, що творчий псевдонім NAVI йому придумав Кузьма Скрябін, і саме з його легкої руки почалася творча кар’єра Івана.

Після виступу Андрій Данилко сказав, що пісня не показує український колорит. Сам Іван виглядає як Джастін Бібер, а трек схожий на творчість Джастіна Тімберлейка.

Джамалі та Євгену Філатову виступ сподобався, але так як це тільки перший учасник, судити про проходження у фінал поки рано.

«Відкривати другий півфінал було емоційно складно, але з іншого боку, я вже можу видихнути», — поділився співак після виступу, — «Я дуже чекав, що скажуть судді, а найбільше слів Андрія Данилко, і мене порадував його коментар. Те, що моя музика здається більш західною може навпаки зіграти мені на руку на Євробаченні. Я був приємно вражений словами всіх суддів».