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Гурт KAZKA: топ-5 найкращих пісень

16.02.2019

Гурт KAZKA вважають головним претендентом на перемогу в Національному відборі на Євробачення-2019. Музиканти визначили для себе одне надзавдання: презентацію української культури світу. Для артистів участь у конкурсі – це можливість на повний голос заявити про Україну. Бажаємо успіху KAZKA в реалізації їхніх планів, а саме зараз давайте насолоджуватися найкращими піснями гурту!

KAZKA – «Дива»

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KAZKA – «APART»

KAZKA – «Сама»

KAZKA  – «Свята»

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KAZKA  – «Плакала»

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