Гороскоп на 17 лютого 2019 від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 17 лютого 2019 року розповість, як пройде ваша неділя. А про серечні справи ви зможете більше дізнатися в любовному гороскопі на лютий 2019 року від Яни Пасинкової.
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Овен
У вас може бути зараз багато проблем з документами. Остерігайтеся дезінформації, тому що є великий ризик, що вас спробують обдурити.
Телець
Тельці сьогодні захочуть закритися в собі і своєму світі. Все падає з рук і ламається, особливо будьте обережні з технікою.
Близнюки
Якщо берете участь в заходах, то краще не ставити ніде гроші. Є великий шанс, що ви програєте.
Рак
Відмовтеся сьогодні від будь-яких авантюр, вони можуть погано закінчиться. Проведіть цей день тихо і спокійно.
Лев
Будьте обережні з друзями, один близька людина може вас сьогодні підставити.
Діва
Діти сьогодні вас порадують своїми успіхами. А якщо у вас ще немає своїх, то вас можуть попросити вирішити проблему з чужою дитиною.
Терези
Сьогодні ви будете занурені в спогади з дитинства і, можливо, вам захочеться відвідати місце, де ви виросли.
Скорпіон
Сьогодні вам доведеться багато спілкуватися з родичами, але це спілкування пройде на теплій хвилі.
Стрілець
Стрільці, влаштуйте собі день шопінгу! Оновіть гардероб, адже ви так давно цього хочете.
Козеріг
Козероги, беріть участь сьогодні в фотосесії або реламуйте свій товар. Будь-яка презентація себе пройде успішно.
Водолій
У вас сьогодні трохи божевільний стан. Але завдяки йому у вас з’являться хороші ідеї для реалізації цілей.
Риби
Сьогодні можуть проявиться колишні партнери. Вам вирішувати що робити далі.
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