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Freedom-jazz – «Cupidon»: запальний бенд представив пісню для Нацвідбору

16.02.2019

Популярний бенд Freedom-jazz представив свою конкурсну пісню «Cupidon». Музиканти горді своїм творінням і радять відкрити серця цій композиції. Прослухати пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019 від Freedom-jazz можна саме зараз.

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«Ми такі щасливі нарешті поділитися з вами нашим неймовірним витвором! «CUPIDON», який ми представимо на Нацвідборі на Євробачення, вилетів у світ на своїх білосніжних крилах з повною обоймою стріл кохання! Тому відкривайте швидше йому свої серця і вушка!» – ділиться емоціями Freedom-jazz.

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