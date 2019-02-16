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Євробачення-2019: відомі результати жеребкування фіналу Нацвідбору

16.02.2019

Під час другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2019 відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів конкурсантів на фіналі. 23 лютого шість учасників боротимуться за право поїхати в Тель-Авів представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі. Під якими номерами виступатимуть фіналісти  дізнайтеся в матеріалі.

финал Нацотбора Евровидение

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Шість учасників, які набрали найвищі бали на першому і другому півфіналі, представлять свої пісні в фіналі Нацвідбору 23 лютого. Хто поїде від України на Євробачення-2019, залежить від голосування журі і глядачів.

Отже, глядачі зможуть побачити виступи улюблених виконавців в такому порядку:

  1. Freedom Jazz
  2. YUKO
  3. Maruv
  4. Brunettes Shoot Blondes
  5. KAZKA
  6. ANNA MARIA

Нагадаємо, 23 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2019, в ході якого визначиться переможець. Тому дивіться на телеканалі СТБ прямі ефіри, щоб дізнатися першими, хто відправиться представляти Україну.

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