Євген Філатов: ONUKA не впливала на мою оцінку MARUV

На другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 було піднято питання про негативний коментар співачки ONUKA, яка також є дружиною судді Євгена Філатова, в сторону MARUV. Чи вплинуло це на його рішення? Дізнайтеся в матеріалі.

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Євген Філатов зізнався, що Онука на першому півфіналі Нацвідбору вболівала за співачку YUKO, тому що «це загальне музичне наплавление, в якому і вона працює».

«Але важливо враховувати, що коментар, який можливо був некоректним, був зроблений після оголошення результатів», – стверджує Євген Філатов, – «Тому не можу погодитися з тим, що хтось якимось чином впливає на мою власну оцінку».

На даний момент пост про MARUV співачка ONUKA видалила зі свого Instagram.

Нагадаємо, на першому півфіналі Нацвідбору Євген Філатов поставив MARUV оцінку 4, а глядачі – 8 балів.

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