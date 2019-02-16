Альтернативна група Braii бере участь у Національному відборі на Євробачення-2019 з піснею «Maybe». Вокалісткою і засновницею колективу є Оксана Бризгалова. Нагадуємо, що дебютний міні-альбомом Braii «City of Nothing» вийшов не так давно – 23 травня 2018 року.

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Braii вважають прекрасним той факт, що в українському Національному відборі беруть участь ось такі молоді альтернативні артисти: «Це говорить про інтерес публіки до іншої музики. Для Braii це гарний шанс. Нас почують ті, хто шукав нас».

За словами Євгена Філатова, Braii показали нові грані української музики. Але суддю бентежить, що саме рок колектив може стати на сцену Євробачення, адже Україна – дуже музична країна, і потрібно щось міняти.

Андрію Данилку їх виступ дуже сподобався. Він навіть зазначив, що прослуховував пісню Braii в своїй машині кілька разів.

Джамала подякувала групі за виступ. Співачка зазначила, що саме їхній виступ став для неї інтелігентною провокацією.

Солістка колективу залишилася задоволеною виступом, хоч і згодна з думкою суддів на рахунок рок-гурту на сцені Євробачення: «Намагаюся не аналізувати виступ. Я просто відчуваю, було мені добре на сцені, чи ні. Для мене, як для людини, яка пише музику, це дуже важливо. Я пережила свою пісню так, ніби написала її вчора».

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